Bülbüloğlu: "İlk yarı kaçan puanlara yanıyoruz”
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Akhisar Belediyespor karşısında ligin ikinci yarısında yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirterek, ilk yarıda kaybettikleri puanlara üzüldükleri söyledi.
Ligin ikinci yarısında çok iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Trabzonpor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "Hem yeni katılan arkadaşların uyumu sağlaması hem takımın ciddi anlamda iyi hazırlanması, çok mücadele gücü yüksek bir takım oluşması, pres yapan, basan, alan daraltan iyi bir ruhla oynuyorlar ve bunun neticesini de aldık. İnşallah devamı gelir. İlk yarıda kaçan puanlara yanıyoruz" dedi.
Akhisar Belediyespor'un şiddetle puana ihtiyacı olduğunu belirten Bülbüloğlu, "Teknik direktör Tolunay Kafkas çok sevdiğim bir isim. Geçmişte bizimle birlikte olan teknik ekip ve bir çok oyuncu Akhisar Belediyespor için mücadele ediyor. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Hak eden kazansın istiyorum. Ligin ikinci yarısında yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz ve 3 puanı alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"Gelecek planlaramızla ilgili olarak çalışmalarımız sürüyor"
Bülbüloğlu, Yusuf Yazıcı'nın ardından Okay Yokuşlu'nunda sözleşmelerini uzatmalarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:
"Gelecek planlarımızda yeri olacağına inandığımız oyuncularla devam etmek için gerekli tedbirleri alıyoruz. Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu Trabzonspor'un gelecek yıllarında olacak olan oyuncular. Devamı gelecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'da çalışıyor. Bazı oyuncularla ilgili raporları var. Kalmasını istediği isimler var. Bu doğrultuda başkanımız ve yönetim kurulumuz uğraşıyor."
Esteban'ın düzgün bir kişiliğe sahip olduğunu ve deneyimli kaleci ile devam etmek istediklerini vurgulayan Önder Bülbüloğlu, Kosta Rlka'lı kaleci ile Onur Kıvrak arasındaki forma mücadelesinin de takıma fayda sağladığını sözlerine ekledi.
Akhisar Belediyespor'un şiddetle puana ihtiyacı olduğunu belirten Bülbüloğlu, "Teknik direktör Tolunay Kafkas çok sevdiğim bir isim. Geçmişte bizimle birlikte olan teknik ekip ve bir çok oyuncu Akhisar Belediyespor için mücadele ediyor. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Hak eden kazansın istiyorum. Ligin ikinci yarısında yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz ve 3 puanı alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"Gelecek planlaramızla ilgili olarak çalışmalarımız sürüyor"
Bülbüloğlu, Yusuf Yazıcı'nın ardından Okay Yokuşlu'nunda sözleşmelerini uzatmalarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:
"Gelecek planlarımızda yeri olacağına inandığımız oyuncularla devam etmek için gerekli tedbirleri alıyoruz. Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu Trabzonspor'un gelecek yıllarında olacak olan oyuncular. Devamı gelecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'da çalışıyor. Bazı oyuncularla ilgili raporları var. Kalmasını istediği isimler var. Bu doğrultuda başkanımız ve yönetim kurulumuz uğraşıyor."
Esteban'ın düzgün bir kişiliğe sahip olduğunu ve deneyimli kaleci ile devam etmek istediklerini vurgulayan Önder Bülbüloğlu, Kosta Rlka'lı kaleci ile Onur Kıvrak arasındaki forma mücadelesinin de takıma fayda sağladığını sözlerine ekledi.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 8
Yorum
bjk mehmet topel doğru söylüyor!!
- Zararsaray!
Toplam 4
Yorum
GS1905 YÖNETİM İSTİFA BİR KERE DOĞRU BİR İŞ İÇİN İSTİFA GS KAPILARI TARAFTARA AÇILMALI ARTIK LİSELİ GODAMANLAR YETER SÖMÜRDÜNÜZ GSYİ
- "Kararımı verdim, yönetim açıklasın"
Toplam 3
Yorum
taraftar72 ben hocanın DÜRÜST ve adam gibi adam olduğuna inanıyorum.Meyve veren ağaç taşlanırmış demiş atalarımız..
Bülbüloğlu: "İlk yarı kaçan puanlara yanıyoruz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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