 4 ismin gözleri Fatih Terim’de – Fotomaç – 11 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    4 ismin gözleri ’de

    4 ismin gözleri Fatih Terim’de

    Bordo-mavili takımda Onur ve Okay'ın yanı sıra ve Uğur da Akhisar Bld. maçı sonrası açıklanacak Milli Takım aday kadrosunda yer almayı bekliyor.

    Son dönemde artan performanslarıyla dikkat çeken 4 oyuncunun Milli Takım'a çağrılmasının önemli bir motivasyon kaynağı olacağına vurgu yapan Ersun Yanal bu doğrultuda oyuncularını motive etmeye devam ediyor. Bu futbolcuların gözü 'de olacak.

    YUSUF'UN MİLLİ HAYALİ
    Süper Lig'in ikinci yarısında gösterdiği performansla alkışlanan Yusuf Yazıcı, en büyük hayallerinden birisinin Milli Takım formasını giymek olduğunu ifade etti. Genç yıldız, "Oynadığım bölgede çok iyi oyuncu var ama ben de o kapıyı araladığımda bir daha kapatmamak adına var gücümü sahaya yansıtacağım" diye konuştu.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4 ismin gözleri Fatih Terim’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.