4 ismin gözleri Fatih Terim’de
Bordo-mavili takımda Onur ve Okay'ın yanı sıra Yusuf Yazıcı ve Uğur da Akhisar Bld. maçı sonrası açıklanacak Milli Takım aday kadrosunda yer almayı bekliyor.
Son dönemde artan performanslarıyla dikkat çeken 4 oyuncunun Milli Takım'a çağrılmasının önemli bir motivasyon kaynağı olacağına vurgu yapan Ersun Yanal bu doğrultuda oyuncularını motive etmeye devam ediyor. Bu futbolcuların gözü Fatih Terim'de olacak.
YUSUF'UN MİLLİ HAYALİ
Süper Lig'in ikinci yarısında gösterdiği performansla alkışlanan Yusuf Yazıcı, en büyük hayallerinden birisinin Milli Takım formasını giymek olduğunu ifade etti. Genç yıldız, "Oynadığım bölgede çok iyi oyuncu var ama ben de o kapıyı araladığımda bir daha kapatmamak adına var gücümü sahaya yansıtacağım" diye konuştu.
YUSUF'UN MİLLİ HAYALİ
Süper Lig'in ikinci yarısında gösterdiği performansla alkışlanan Yusuf Yazıcı, en büyük hayallerinden birisinin Milli Takım formasını giymek olduğunu ifade etti. Genç yıldız, "Oynadığım bölgede çok iyi oyuncu var ama ben de o kapıyı araladığımda bir daha kapatmamak adına var gücümü sahaya yansıtacağım" diye konuştu.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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