Uğurlu yönetecek

Trabzonspor'un pazartesi günü Akhisar ile oynayacağı maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. Ankara bölgesi hakemi olan Uğurlu, 13 Ocak 2017'de Trabzonspor'un Bursaspor'u 2-1 yendiği maçta da düdük çalmıştı. Uğurlu, Dame N'Doye'u kırmızı kartla atmıştı.