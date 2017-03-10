 Uğurlu yönetecek – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Uğurlu yönetecek

    Uğurlu yönetecek
    Trabzonspor'un pazartesi günü Akhisar ile oynayacağı maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. Ankara bölgesi hakemi olan Uğurlu, 13 Ocak 2017'de Trabzonspor'un Bursaspor'u 2-1 yendiği maçta da düdük çalmıştı. Uğurlu, Dame N'Doye'u kırmızı kartla atmıştı.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:33
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