Planlar hazır

G.Antepspor'a kiralanan Muhammet Demir ile Sefa Yılmaz gelecek sezon da kiralanacak Sefa, Trabzon'dan gelecek yıl için 4 milyon 32 bin TL yıllık ve 29 bin TL de maç başı ücret alacaktı. Muhammet de 1 milyon 150 bin euro ve 7 bin euro maç başı ücret karşılığında imza atmıştı.