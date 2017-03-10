 Planlar hazır – Fotomaç – 10 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Planlar hazır

    G.Antepspor'a kiralanan Muhammet Demir ile Sefa Yılmaz gelecek sezon da kiralanacak Sefa, Trabzon'dan gelecek yıl için 4 milyon 32 bin TL yıllık ve 29 bin TL de maç başı ücret alacaktı. Muhammet de 1 milyon 150 bin euro ve 7 bin euro maç başı ücret karşılığında imza atmıştı.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Planlar hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.