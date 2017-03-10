 Medjani Aslan’ı bekliyor – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Aslan’ı bekliyor

    Medjani Aslan’ı bekliyor
    2014-15 sezonunda Galatasaray'a İstanbul'da 2, Trabzon'da ise 1 olmak üzere toplam 3 gol atan Medjani, yine derbiyi bekliyor. Devre arasında takıma dönen Cezayirli futbolcu, Galatasaray geleneğini bu sezonda da bozmak istemiyor ve yine gol atmanın hırsını yaşıyor.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:05
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