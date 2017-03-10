Medjani Aslan’ı bekliyor

2014-15 sezonunda Galatasaray'a İstanbul'da 2, Trabzon'da ise 1 olmak üzere toplam 3 gol atan Medjani, yine derbiyi bekliyor. Devre arasında takıma dönen Cezayirli futbolcu, Galatasaray geleneğini bu sezonda da bozmak istemiyor ve yine gol atmanın hırsını yaşıyor.