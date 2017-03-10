İnşallah oynarım
Karabükspor maçında sakatlanan Olcay Şahan dün idmana çıktı. 29 yaşındaki futbolcu “Akhisar sınavında oynayacak mısın” sorusuna başlıktaki cevabı verdi
BUGÜN TAKIMLA ÇALIŞACAK
Ersun Yanal da antrenman öncesi tecrübeli oyuncu ile bir süre sohbet etti. Olcay, basın mensuplarının "Akhisar maçında oynayabilecek misin? sorusuna, "İnşallah" yanıtını verdi. Sağlık kurulu da Olcay'ın bugünden itibaren takımla çalışmasına onay verdi. Olcay'ın maça yetişebilecek olması Ersun Yanal'ı sevindirdi.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:31
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
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