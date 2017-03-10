İnşallah oynarım

Karabükspor maçında sakatlanan Olcay Şahan dün idmana çıktı. 29 yaşındaki futbolcu “Akhisar sınavında oynayacak mısın” sorusuna başlıktaki cevabı verdi

Pazartesi günü Akhisar ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Yanal, idman öncesi saha ortasında futbolcularla mini toplantı gerçekleştirdi, ardından ısınma hareketleri sonrası taktik çalışmalara yer verildi. Karabükspor karşılaşmasında sakatlanan Olcay Şahan dün ilk antrenmana çıktı, takımdan ayrı olarak yaptığı düz koşunun ardından topla birlikte çalışma gerçekleştirdi.



BUGÜN TAKIMLA ÇALIŞACAK

Ersun Yanal da antrenman öncesi tecrübeli oyuncu ile bir süre sohbet etti. Olcay, basın mensuplarının "Akhisar maçında oynayabilecek misin? sorusuna, "İnşallah" yanıtını verdi. Sağlık kurulu da Olcay'ın bugünden itibaren takımla çalışmasına onay verdi. Olcay'ın maça yetişebilecek olması Ersun Yanal'ı sevindirdi.