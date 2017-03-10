 Green’e ameliyat – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Green’e ameliyat

    Green’e ameliyat
    Trabzonspor Medical Park Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Caleb Green, ameliyat edildi. Dün sabah ağrıları artan Green, Medical Park Karadeniz Hastanesi'ne kaldırdı ve apandisit ameliyatına alındı. Apandisiti alınan Green, 3 hafta sonra idmanlara başlayabilecek.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:31
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