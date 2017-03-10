Ersun hocaya güveniyorum
Başkan Usta, Okay’ın İmza törenİnde konuştu: “Okay ile tarihin en hafif, en basit görüşmesini yaptık ve anlaştık. Ersun Yanal ile bir planımız var ve bu plan işliyor”
TARiHiN EN KOLAYI
Okay'ın Trabzon'u ve Trabzonspor'u çok fazla önemsediğini, ev sahipliğini fazlasıyla hak etmiş gerçek bir Trabzonsporlu olduğunu vurgulayan Başkan, şöyle devam etti: "Belki de tarihin en hafif, en basit görüşmesini, tartışması az olan rahat bir sözleşme görüşmesini geçirdik. Çünkü Okay, Trabzon'da Trabzonspor ile birlikte büyük başarılara imza atacağımıza kesinlikle inanan bir oyuncumuz. Haliyle bu sözleşmeyi yapmak için aman aman ciddi sayılabilecek bir görüşmemiz olmadı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle konuştuğumuzda 'bu yolun nereye varacağını biliyorum ve gereğini yapacağımdan tüm Trabzonsporluların emin olmasını istiyorum' diyerek kendi isteğiyle bu yolculuğa devam ettiğini hissettirmiş bir oyuncu. Evindesin Okay. Hayırlı uğurlu olsun."
BURAK-SELÇUK
Başkan Usta açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Usta, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz gibi oyuncularının gündemde bulunup bulunmadığı yönündeki bir soruya, "Biz takımı yapılandırıyoruz. Yapılandırırken gelen giden oyuncular her zaman olacak. Trabzonspor, bundan sonrası için kadrosuna mutlaka yeni oyuncular katacak. Şu an bunları konuşmak için erken. Çünkü bizim iş planımızda önümüze koyduğumuz hedefler var. Takımın her tarafını iyi biliyoruz. Ne yapacaksak en doğrusunu yapacağız. İsimleri bugün konuşmayalım" şeklinde yanıt verdi.
KURBAN ARAMAYIZ
Ersun Yanal'ın kötü giden dönemlerde bile arkasında durmalarına ilişkin soru üzerine Usta şunları söyledi: "Ersun hoca ile yaptığımız iş planı vardı. Kesinlikle bu iş planına ve Ersun hocaya güveniyordum. İşler yolunda gitmiyorsa kurban adanmaması ve aranmamasına inanan biriyim. Karar verdiğiniz iş planının kısa sürede başarılı başarısız olması sonucu etkileyen ana faktör değil. O süreçte asla acaba sorusunu kendime sormadım. Beni tanıyanlar bunu iyi bilir, Ersun hoca konusunda benim kafamda soru işareti hiç olmadı."
STADI ALACAĞIZ
Usta, stat ismi ve devri konusunda sorulan soru üzerine de, "Statta teknik nedenlerle bazı düzenlemeler yapıyoruz. İsim konusu kesin konu, noktalanmış olacak. Stat bitti ancak devralmamız konusunda kulüp olarak şu anda yapmakta olduğumuz bir takım iş planları var. Bunları Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ayrıntılı bir şekilde görüşüyoruz. Beraber mutabık kaldığımız en yakın zamanda stadı devralmış olacağız. Bu konuda da önemli mesafe kat etmiş durumdayız" dedi.
EKiCi'DE ZARAR YOK
Usta, Mehmet Ekici ile ilgili sorulan bir soruyu da, "Mehmet Ekici'nin kendine göre kurduğu iş planı var. Onun için hayırlı uğurlu olsun. Ben Trabzonspor zarar etmeyecek dediysem Trabzonspor zarar etmez. O konu kapanmıştır. Bize göre Daha fazla bu konu üzerinde konuşmanın anlamı yok" diyerek yanıtladı.
17-18 BiN KOMBiNE
Kombine kart satışının yeniden başlandığını da kaydeden Usta, "2 günde 1300 kombine kart satıldı. Kombine sayısı 14 bine yaklaştı. 10 günde 17-18 bini bulmasını planlıyoruz. Camiadan gelen istek üzerine protokol biletleri de bundan sonraki süreçte ücretli yapılacak" diyerek konuşmasını noktaladı.
Yunus Emre SEL
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:22
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
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