 Ersun hocaya güveniyorum – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Ersun hocaya güveniyorum

    Ersun hocaya güveniyorum

    Başkan Usta, Okay’ın İmza törenİnde konuştu: “Okay ile tarihin en hafif, en basit görüşmesini yaptık ve anlaştık. Ersun Yanal ile bir planımız var ve bu plan işliyor”

    , 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'nun 2017-18 sezonunda sona erecek sözleşmesini 2019-2020 yılına kadar uzattı. Yokuşlu, yaş gününde Medical Park Arena'da yeni sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Muharrem Usta da katıldı. Törende konuşan Usta, şunları söyledi: "Okay'ın imza töreni tesadüf olarak doğum gününe denk geldi. Bunu planlamadık. Bu sene sonundan itibaren 3 yıl daha Trabzonspor'da güzel bir dönemi geçirmek için yeni bir anlaşmaya vardık. Yeniden yapılanmada üzerinde durduğumuz en önemli konu karakter konusu. Okay da hem insan hem de futbol karakterine sahip. Trabzonspor'un içerisinde şu anda var olan oyuncularla ilgili, altını çizerek net şekilde ifade etmek isterim ki bizleri olağanüstü mutlu eden çok oyuncu var. Hatta tüm oyuncularımız böyle. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

    TARiHiN EN KOLAYI
    Okay'ın Trabzon'u ve Trabzonspor'u çok fazla önemsediğini, ev sahipliğini fazlasıyla hak etmiş gerçek bir Trabzonsporlu olduğunu vurgulayan Başkan, şöyle devam etti: "Belki de tarihin en hafif, en basit görüşmesini, tartışması az olan rahat bir sözleşme görüşmesini geçirdik. Çünkü Okay, Trabzon'da Trabzonspor ile birlikte büyük başarılara imza atacağımıza kesinlikle inanan bir oyuncumuz. Haliyle bu sözleşmeyi yapmak için aman aman ciddi sayılabilecek bir görüşmemiz olmadı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle konuştuğumuzda 'bu yolun nereye varacağını biliyorum ve gereğini yapacağımdan tüm Trabzonsporluların emin olmasını istiyorum' diyerek kendi isteğiyle bu yolculuğa devam ettiğini hissettirmiş bir oyuncu. Evindesin Okay. Hayırlı uğurlu olsun."

    BURAK-SELÇUK
    Başkan Usta açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Usta, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz gibi oyuncularının gündemde bulunup bulunmadığı yönündeki bir soruya, "Biz takımı yapılandırıyoruz. Yapılandırırken gelen giden oyuncular her zaman olacak. Trabzonspor, bundan sonrası için kadrosuna mutlaka yeni oyuncular katacak. Şu an bunları konuşmak için erken. Çünkü bizim iş planımızda önümüze koyduğumuz hedefler var. Takımın her tarafını iyi biliyoruz. Ne yapacaksak en doğrusunu yapacağız. İsimleri bugün konuşmayalım" şeklinde yanıt verdi.

    KURBAN ARAMAYIZ
    Ersun Yanal'ın kötü giden dönemlerde bile arkasında durmalarına ilişkin soru üzerine Usta şunları söyledi: "Ersun hoca ile yaptığımız iş planı vardı. Kesinlikle bu iş planına ve Ersun hocaya güveniyordum. İşler yolunda gitmiyorsa kurban adanmaması ve aranmamasına inanan biriyim. Karar verdiğiniz iş planının kısa sürede başarılı başarısız olması sonucu etkileyen ana faktör değil. O süreçte asla acaba sorusunu kendime sormadım. Beni tanıyanlar bunu iyi bilir, Ersun hoca konusunda benim kafamda soru işareti hiç olmadı."

    STADI ALACAĞIZ
    Usta, stat ismi ve devri konusunda sorulan soru üzerine de, "Statta teknik nedenlerle bazı düzenlemeler yapıyoruz. İsim konusu kesin konu, noktalanmış olacak. Stat bitti ancak devralmamız konusunda kulüp olarak şu anda yapmakta olduğumuz bir takım iş planları var. Bunları Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ayrıntılı bir şekilde görüşüyoruz. Beraber mutabık kaldığımız en yakın zamanda stadı devralmış olacağız. Bu konuda da önemli mesafe kat etmiş durumdayız" dedi.

    EKiCi'DE ZARAR YOK
    Usta, Mehmet Ekici ile ilgili sorulan bir soruyu da, "Mehmet Ekici'nin kendine göre kurduğu iş planı var. Onun için hayırlı uğurlu olsun. Ben Trabzonspor zarar etmeyecek dediysem Trabzonspor zarar etmez. O konu kapanmıştır. Bize göre Daha fazla bu konu üzerinde konuşmanın anlamı yok" diyerek yanıtladı.

    17-18 BiN KOMBiNE
    Kombine kart satışının yeniden başlandığını da kaydeden Usta, "2 günde 1300 kombine kart satıldı. Kombine sayısı 14 bine yaklaştı. 10 günde 17-18 bini bulmasını planlıyoruz. Camiadan gelen istek üzerine protokol biletleri de bundan sonraki süreçte ücretli yapılacak" diyerek konuşmasını noktaladı.

    Yunus Emre SEL
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:22
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