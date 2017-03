Ersun hocaya güveniyorum

23 yaşındaki orta saha oyuncusu'nun 2017-18 sezonunda sona erecek sözleşmesini 2019-2020 yılına kadar uzattı. Yokuşlu, yaş gününde'da yeni sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkanda katıldı. Törende konuşan Usta, şunları söyledi: "Okay'ın imza töreni tesadüf olarak. Bunu planlamadık. Bu sene sonundan itibaren. Yeniden yapılanmada üzerinde durduğumuz en önemli konu karakter konusu. Okay da hem insan hem de futbol karakterine sahip.'un içerisinde şu anda var olan oyuncularla ilgili, altını çizerek net şekilde ifade etmek isterim ki bizlerimutlu eden çok oyuncu var. Hatta tüm oyuncularımız böyle. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."Okay'ın Trabzon'u ve'u çok fazla önemsediğini, ev sahipliğini fazlasıyla hak etmiş gerçek bir Trabzonsporlu olduğunu vurgulayan Başkan, şöyle devam etti: "tartışması az olan rahat bir sözleşme görüşmesini geçirdik. Çünkü Okay, Trabzon'daile birlikte büyük başarılara imza atacağımıza kesinlikle inanan bir oyuncumuz. Haliyle bu sözleşmeyi yapmak için aman amanKendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle konuştuğumuzda '' diyerek kendi isteğiyle bu yolculuğa devam ettiğini hissettirmiş bir oyuncu. Evindesin Okay. Hayırlı uğurlu olsun."BaşkanUsta açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Usta,gibi oyuncularının gündemde bulunup bulunmadığı yönündeki bir soruya, "Biz takımı yapılandırıyoruz. Yapılandırırken gelen giden oyuncular her zaman olacak., bundan sonrası için kadrosuna mutlaka yeni oyuncular katacak.önümüze koyduğumuz hedefler var. Takımın her tarafını iyi biliyoruz. Ne yapacaksak en doğrusunu yapacağız. İsimleri bugün konuşmayalım" şeklinde yanıt verdi.Yanal'ın kötü giden dönemlerde bile arkasında durmalarına ilişkin soru üzerineşunları söyledi: "Ersun hoca ile yaptığımız iş planı vardı.İşler yolunda gitmiyorsa kurban adanmaması ve aranmamasına inanan biriyim. Karar verdiğiniz iş planının kısa sürede başarılı başarısız olması sonucu etkileyen ana faktör değil. O süreçte asla acaba sorusunu kendime sormadım. Beni tanıyanlar bunu iyi bilir, Ersun hoca konusunda benimhiç olmadı.", stat ismi ve devri konusunda sorulan soru üzerine de, "Statta teknik nedenlerle. İsim konusu kesin konu, noktalanmış olacak. Stat bitti ancak devralmamız konusunda kulüp olarak şu anda yapmakta olduğumuz bir takım iş planları var. Bunlarıile ayrıntılı bir şekilde görüşüyoruz. Beraber mutabık kaldığımız en yakın zamanda stadı devralmış olacağız. Bu konuda da önemli mesafe kat etmiş durumdayız" dedi.Usta, Mehmet Ekici ile ilgili sorulan bir soruyu da, "'nin kendine göre kurduğu iş planı var. Onun için hayırlı uğurlu olsun. Benzarar etmeyecek dediysem Trabzonspor zarar etmez. O konu kapanmıştır. Bize göre Daha fazla bu konu üzerinde konuşmanın anlamı yok" diyerek yanıtladı.Kombine kart satışının yeniden başlandığını da kaydeden Usta, ". Kombine sayısı 14 bine yaklaştı. 10 günde 17-18 bini bulmasını planlıyoruz. Camiadan gelen istek üzerinede bundan sonraki süreçte ücretli yapılacak" diyerek konuşmasını noktaladı.