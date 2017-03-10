 Durica gaza bastı – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    gaza bastı

    Durica gaza bastı
    Alanya maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Jan çalışmalarında tempo artırdı. Çarşamba günü gerçekleştirilen sabah antrenmanında yürüyüşlere başlayan deneyimli savunma oyuncusu, dün de hafif tempolu koşu gerçekleştirdi. Slovak stoperin moralinin iyi olması dikkat çekti.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:33
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