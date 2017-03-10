CAS, yine erteledi!
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un 2010-2011 sezonuna ilişkin açtığı davanın kararını erteledi.
Trabzonspor'un, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA ve Fenerbahçe aleyhine CAS'a açtığı davanın kararı bir kez daha ertelendi. Daha önce iki kez daha kararı erteleyen CAS'ın son kararını 31 Mart tarihinde açıklaması bekleniyor.
Trabzonspor Kulübü Hukuk Kurulu Avukatı Hakan Orhan, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, "Trabzonspor'un UEFA, TFF ve Fenerbahçe aleyhine CAS'a yapmış olduğu başvurunun neticesi taraftarlarımızca ve kamuoyunca merakla beklenmektedir. CAS hakem heyeti, yapılan duruşmadan sonra kararı açıklayacağı tarihi bugüne kadar bir kaç kez ertelemiştir. CAS heyeti, yaklaşık 1 ay önce kararını 10 Mart 2017'de açıklayacağını taraflara bildirmişti. Bugün ise kararın açıklanmasını 31 Mart 2017 tarihine ertelediklerini beyan etmişlerdir" ifadelerine yer verdi.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:35
- Vincent Aboubakar en iyi 11'de
Toplam 2
Yorum
abubakmaz,cakar cenk her pozisyonda yerlerde surunurken, aboubakarin ben daha kendini yere attigini gormedim, tam tersi rakibi yere seriyor ABOUBAKMAZZZZZZZ
- İmza zirvesi
Toplam 8
Yorum
osman güle güle
- Tudor'dan Selçuk’a yeni mevki
Toplam 5
Yorum
Çöküş Selçuk ilk geldiği yıl forvet arkası oynuyodu. O yüzden de harika performansı vardı. Ne zaman Sneijder geldi, ozaman selcuk yana geri oynadı
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