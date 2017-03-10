Burada çok mutluyum
3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan genç futbolcu, “Trabzonspor ile büyük başarılar kazanacağız” dedi
KAPTAN ONUR GiBi SEViLMEK iSTiYORUM
Sezon başında yeniden yapılanma kapsamında bazı sıkıntılar yaşadıklarını ancak bunların aşılmaya başlandığını anlatan Okay, "Bazı şeyler hemen olmuyor, oturması zaman alıyor. Hocamız ve takım arkadaşlarım gerçekten başarıyı yakalama yolunda maksimum çaba sarf ediyoruz. Bunun meyvelerini almaya başladık. Ben ve takımım daha iyi olmaya çalışıyoruz. Burada, ilk geldiğimde dışardan duyduklarımdan daha fazlasını yaşadım" dedi. Okay şöyle devam etti:
"Trabzonspor bu şehrin sembolü ve herkes onun arkasında. Trabzon halkı sevinci, üzüntüyü uçlarda yaşıyor. Onların sevincini görmek bizi daha da mutlu ediyor. İnsanların Trabzonspor'a bağlılığı beni en çok etkileyen konu oldu. Ailemin de burada olması bana ayrı bir güç veriyor. Karabükspor maçında attığım gole annem babam benden daha fazla sevindi. Burada bir şeyler başardıktan sonra ben de Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum. Mesela kaptanımız Onur'u herkes seviyor. Ben de öyle sevilmek istiyorum."
400 BiN EURO ZAM
Yönetim Okay'ın 750 bin euro olan ücretine, 400 bin euro zam yaptı. Ancak bir taraftan da oyuncunun 10 bin euro'luk maç başı ücretini kaldırarak tasarruf sağladı. 2020 yılına kadar bordo-mavili kulüple sözleşme imzalayan oyuncuya, "2017-18 sezonu için 1 milyon 150 bin eurogaranti ücret, 2018 - 2019 Futbol sezonu için, 1 milyon 200 bin euro garanti ücret, 2019 - 2020 Futbol sezonu için, 1 milyon 250 bin euro garanti ücret ödenecektir" ödenecek. Ayrıca oyuncuya her sezon için 200 bin euro da imza parası verilecek.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:06
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
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