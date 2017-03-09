 Trabzonspor'da Olcay Şahan sevinci – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Trabzonspor'da Olcay Şahan sevinci

    Trabzonspor'da Olcay Şahan sevinci

    Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ve ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Yanal antrenman öncesi saha ortasında futbolcularla mini toplantı gerçekleştirdi, ardından ısınma hareketleri sonrası taktik çalışmalara yer verildi.

    OLCAY ÇALIŞMALARA BAŞLADI

    Bordo mavililerin Kardemir Karabükspor ile oynadığı karşılaşmada ayağına darbe alan ve tedavisi devam eden Olcay Şahan, sakatlığının ardından ilk antrenmana çıktı, takımdan ayrı olarak yaptığı düz koşunun ardından topla birlikte çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal da antrenman öncesi tecrübeli oyuncu ile bir süre sohbet etti. Olcay Şahan, basın mensuplarının Akhisar Belediyespor maçında oynayabilecek misin? sorusuna ise, "İnşallah" şeklinde yanıt verdi.

    DURİCA TEMPO ARTIRDI

    Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Jan Durica da çalışmalarında tempo artırdı. 8 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen sabah antrenmanında yürüyüşlere başlayan deneyimli savunma oyuncusu, bugün de hafif tempolu koşu gerçekleştirdi

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:39
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