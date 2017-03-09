Seve seve gelirim
Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek olan Tunay Torun, Ersun Yanal ile yaptığı görüşmede başlıktaki bu ifadeyi kullandı, söz kesildi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın görüştüğü belirlenen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun "Seve seve Trabzon'a gelirim" dediği belirlendi. Sezon sonu Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek olan Tunay, bu sezon ligde forma giydiği 19 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 1.78 boyundaki Tunay, gelecek sezon büyük ihtimalle bordo-mavili formayı giyecek.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:15
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Seve seve gelirim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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