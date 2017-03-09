 Seve seve gelirim – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Seve seve gelirim

    Seve seve gelirim

    Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek olan , Ersun Yanal ile yaptığı görüşmede başlıktaki bu ifadeyi kullandı, söz kesildi

    Gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Karadeniz ekibi, listesindeki oyuncularla şimdiden görüşerek söz alıyor. Bordo-mavili yönetim bu doğrultuda ilk sözü Kasımpaşa ile bu sezon başarılı performans sergileyen 'dan aldı.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın görüştüğü belirlenen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun "Seve seve Trabzon'a gelirim" dediği belirlendi. Sezon sonu Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek olan Tunay, bu sezon ligde forma giydiği 19 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 1.78 boyundaki Tunay, gelecek sezon büyük ihtimalle bordo-mavili formayı giyecek.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:15
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