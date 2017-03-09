 Rodallega patlamaya hazır – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Rodallega patlamaya hazır

    Rodallega patlamaya hazır

    Ara ?transfer döneminde Akhisar Belediyespor'dan kadroya katılan forvet oyuncusu Hugo Rodallega, eski takımına gol atmayı hedefliyor.

    1.5 sezon formasını giydiği Ege ekibinde 54 maçta 25 golü bulunan Kolombiya oyuncu ilk kez Akhisar'a karşı forma giyeceği için farklı duygular içinde olduğunu söyledi. Akhisar'da güzel anıları olduğunu hatırlatan Rodallega, "Benim için farklı bir maç olacak. Fakat artık Trabzonspor için oynuyorum ve takımının kazanması için elimden geleni yapacağım. Akhisar karşısında görevimi en iyi şekilde yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Duygusallığa asla yer yok. Ben profesyonelim" ifadesini kullandı.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:30
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