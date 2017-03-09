Rodallega patlamaya hazır

Ara ?transfer döneminde Akhisar Belediyespor'dan kadroya katılan forvet oyuncusu Hugo Rodallega, eski takımına gol atmayı hedefliyor.

1.5 sezon formasını giydiği Ege ekibinde 54 maçta 25 golü bulunan Kolombiyalı oyuncu ilk kez Akhisar'a karşı forma giyeceği için farklı duygular içinde olduğunu söyledi. Akhisar'da güzel anıları olduğunu hatırlatan Rodallega, "Benim için farklı bir maç olacak. Fakat artık Trabzonspor için oynuyorum ve takımının kazanması için elimden geleni yapacağım. Akhisar karşısında görevimi en iyi şekilde yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Duygusallığa asla yer yok. Ben profesyonelim" ifadesini kullandı.