 Okay imza atıyor – Fotomaç – 09 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Okay imza atıyor

    Okay imza atıyor

    Genç futbolcu bugün 13.30’da atacağı imza ile birlikte sözleşmesini 2020’ye uzatacak. Yokuşlu’nun yıllık ücreti 900 bin euro’ya çıkacak

    Trabzonspor iç transferde bir süredir görüşme halinde olduğu 'nun sözleşmesini uzattı. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl daha kalmasına rağmen elini çabuk tutan yönetim, Okay ile yaptığı görüşmeleri sonuçlandırdı.

    Bugün Trabzon'a gelecek olan Başkan Muharrem Usta'nın da katılım ile genç futbolcuya saat 13.30'da Medical Park Arena'na imza töreni yapılacak. Okay, 2018 yılında bitecek olan sözleşmesini bugün atacağı imza ile birlikte 2020 yılına kadar uzatırken, bordo-mavili yönetimin de 700 bin euro'luk alacağını 900 bin euro'ya çıkarttığı öğrenildi.

    Yönetimin, kaleci Esteban ile de görüşmelerde sona iyice yaklaştığı vurgulanıyor.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Okay imza atıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.