Okay imza atıyor
Genç futbolcu bugün 13.30’da atacağı imza ile birlikte sözleşmesini 2020’ye uzatacak. Yokuşlu’nun yıllık ücreti 900 bin euro’ya çıkacak
Bugün Trabzon'a gelecek olan Başkan Muharrem Usta'nın da katılım ile genç futbolcuya saat 13.30'da Medical Park Arena'na imza töreni yapılacak. Okay, 2018 yılında bitecek olan sözleşmesini bugün atacağı imza ile birlikte 2020 yılına kadar uzatırken, bordo-mavili yönetimin de 700 bin euro'luk alacağını 900 bin euro'ya çıkarttığı öğrenildi.
Yönetimin, kaleci Esteban ile de görüşmelerde sona iyice yaklaştığı vurgulanıyor.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:40
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Okay imza atıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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