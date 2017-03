Okay imza atıyor

Trabzonspor iç transferde bir süredir görüşme halinde olduğu Okay Yokuşlu 'nun sözleşmesini uzattı. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl daha kalmasına rağmen elini çabuk tutan yönetim, Okay ile yaptığı görüşmeleri sonuçlandırdı.Bugün Trabzon'a gelecek olan Başkan Muharrem Usta'nın da katılım ile genç futbolcuya saat 13.30'da Medical Park Arena'na imza töreni yapılacak. Okay, 2018 yılında bitecek olan sözleşmesini bugün atacağı imza ile birlikte 2020 yılına kadar uzatırken, bordo-mavili yönetimin de 700 bin euro'luk alacağını 900 bin euro'ya çıkarttığı öğrenildi.Yönetimin, kaleci Esteban ile de görüşmelerde sona iyice yaklaştığı vurgulanıyor.