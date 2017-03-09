 Müjde! Durica başladı – Fotomaç – 09 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Müjde! başladı

    Müjde! Durica başladı
    Fırtına, pazartesi günü deplasmanda Akhisar ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana sakatlığı nedeniyle salonda çalışan Olcay dışındaki tüm futbolcular katıldı. Alanyaspor sınavında sakatlanan da antrenmana çıkarak, teknik direktör Ersun Yanal ile bir süre görüştü ve ardından yürüyüş yaptı.

    Yaklaşık 3 hafta sonra ilk kez yürüyüşlere başlayan Slovak stoperin G.Saray derbisine yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Durica, gazetecilere yürüyüşle ilgili olarak, "Bu antrenmanı çok seviyorum. Böyle çalışmak çok güzel" diyerek takıldı.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Müjde! Durica başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.