Mas’a övgü yağdırdı

Bordo-mavili takımdan Arjantin Milli Takımı'na giden ilk oyuncu olan Mas'a hocası hocası Ersun Yanal övgü yağdırdı. İkinci yarıdaki bütün maçlarda oynayan ve bir gol atan tangocu için Yanal, "Mas, çok önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Uzun yıllar burada oynuyormuş gibi havası var. Takıma katkısı büyük" dedi.