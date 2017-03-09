 Mas’a övgü yağdırdı – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Mas’a övgü yağdırdı

    Mas’a övgü yağdırdı
    Bordo-mavili takımdan Arjantin Milli Takımı'na giden ilk oyuncu olan Mas'a hocası hocası Ersun Yanal övgü yağdırdı. İkinci yarıdaki bütün maçlarda oynayan ve bir gol atan tangocu için Yanal, "Mas, çok önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Uzun yıllar burada oynuyormuş gibi havası var. Takıma katkısı büyük" dedi.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:19
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