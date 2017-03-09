 Kadına şiddete son – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Kadına şiddete son

    Kadına şiddete son

    Futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayınladı. Kulübün twitter hesabından yayınlanan klipte Abdulkadir, Bero, Okay, Uğur, Olcay, Medjani yer aldı.

    Futbolcular, "Biz Trabzonsporlu futbolcular olarak ne tribünde ne sahada ne de başka bir yerde kadın bedeni üzerinden ayrımcı küfür ya da tezahürat duymak istemiyoruz. Kadına şiddeti kınıyor, cinsiyet ayrımcılığına son diyoruz" dediler.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:51
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