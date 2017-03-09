 İşte Okay Yokuşlu'nun alacağı ücret – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    İşte Okay Yokuşlu'nun alacağı ücret

    İşte Okay Yokuşlu'nun alacağı ücret

    Trabzonspor Kulübü, gelecek sezon bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Okay Yokuşlu'nun alacağı ücreti borsaya bildirdi.

    Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Okay Yokuşlu ile olan mevcut sözleşmenin 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

    Oyuncuya 2017-2018 sezonu için 1 milyon 150 bin avro, 2018-2019 sezonu için 1 milyon 200 bin avro, 2019-2020 sezonu için de 1 milyon 250 bin avro garanti ücret ödeneceği, futbolcunun ayrıca her sezon için 200 bin avro imza ücreti alacağı kaydedildi.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:45
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