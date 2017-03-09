İşte Okay Yokuşlu'nun alacağı ücret
Trabzonspor Kulübü, gelecek sezon bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Okay Yokuşlu'nun alacağı ücreti borsaya bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Okay Yokuşlu ile olan mevcut sözleşmenin 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Oyuncuya 2017-2018 sezonu için 1 milyon 150 bin avro, 2018-2019 sezonu için 1 milyon 200 bin avro, 2019-2020 sezonu için de 1 milyon 250 bin avro garanti ücret ödeneceği, futbolcunun ayrıca her sezon için 200 bin avro imza ücreti alacağı kaydedildi.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:45
- Galatasaray'a kötü haber!
Toplam 4
Yorum
aslan çok güzel bir haber neresi kötü seneye düşünülmeyen oyuncularla oynamamalı bu takım bu sene iskelet kadro oluşmalı seneye bir kaç takviye
- Borç 1.8 milyar lira
Toplam 6
Yorum
gs gs bitmiş gelecek sezon bonservissiz ve yüksek maaşlı oyunculardan kurtulup az paraya,hırslı,yetenekli isimler bulunup alınmalı bjk örneği..
- Kurtuluş savaşı veriyoruz
Toplam 11
Yorum
austin bjk de neler yaşadı neler ama 2-3 yılda öyle takım yaptıki bak şimdi izliyoruz e sen oyuncuya parada harcıyosun ama tkm yok zarar değilmi bu
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