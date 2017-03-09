Deniz için izin şart

Trabzonspor'un gündeminde yer alan orta saha Deniz Türüç'ün menajeri Hüseyin Buğra Coşkun, bordo-mavililerin önce Kayserispor'la anlaşma sağlaması gerektiğini söyledi.

Coşkun, "Deniz'in, kulübüyle 1 yıllık daha kontratı var. Trabzonspor'un önce Kayseri'yle anlaşması gerek. Bordomavililer önce kulüpten görüşme için resmi izin almalı" ifadesini kullandı.



