 Deniz için izin şart – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Deniz için izin şart

    Deniz için izin şart

    Trabzonspor'un gündeminde yer alan orta saha Deniz Türüç'ün menajeri Hüseyin Buğra Coşkun, bordo-mavililerin önce Kayserispor'la anlaşma sağlaması gerektiğini söyledi.

    Coşkun, "Deniz'in, kulübüyle 1 yıllık daha kontratı var. Trabzonspor'un önce Kayseri'yle anlaşması gerek. Bordomavililer önce kulüpten görüşme için resmi izin almalı" ifadesini kullandı.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:48
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