Deniz için izin şart
Trabzonspor'un gündeminde yer alan orta saha Deniz Türüç'ün menajeri Hüseyin Buğra Coşkun, bordo-mavililerin önce Kayserispor'la anlaşma sağlaması gerektiğini söyledi.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:48
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Deniz için izin şart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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