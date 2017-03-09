Cazibe merkeziyiz

Genel sekreter Gençağa Meriç, takımın sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışın kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Meriç, "Takım içinde iyi bir arkadaşlık var, abiler var, kardeşler var. Tüm bunların yanında oyuncularda paralarını zamanında almanın güveni var. Ayrıca ortamımız süper. Bazı kulüpler 4-5 aydır para ödeyemezken bizim ödemeler gününde oluyor. Bu düzen nedeniyle birçok oyuncu bize gelmek istiyor. Tüm bunlar toplanınca iyi yolda olan bir Trabzonspor ortaya çıkıyor" dedi.