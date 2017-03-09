 Bitirim ikili – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Bitirim ikili

    Bitirim ikili

    Bordo-mavili takımın ikinci yarıda topladığı 17 puanın 16’sında bu müthiş işbirliği yatıyor. Olcay 1 gol, 3 asist; Yusuf da 1 gol, 4 asistle atılan 10 golün 9’una etki ettiler

    Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında namağlup şekilde yoluna devam eden Trabzonspor'da, yeni transferlerin sonuca katkısı oldukça fazla. Özellikle Beşiktaş'tan 200 bin euro'ya transfer edilen Olcay Şahan, skora da büyük katkı yaptı. Tecrübeli oyuncuyla birlikte Yusuf Yazıcı da takımın skor yükünü sırtlayan isimlerden oldu. Geçmiş dönemlerde Fatih-Gökdeniz ve Burak-Selçuk ikilisinin yakaladığı uyumu yeniden yakalayan Olcay-Yusuf Yazıcı ikilisi, sezonun ikinci yarısında toplanan 17 puanın, 16'sına direkt katkı yapmayı başardı. Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasının ardından forma şansı bulan genç oyuncu , 4 maçta 1 gol ve 4 asist yaparken, ise 3 maçta 1 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

    KUPADA DA ASİST YAPTI
    Ligin ikinci bölümünde 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 2017 yılının namağlup takımı olmayı başaran bordo-mavililerde, Yusuf ve Olcay sadece 0-0 sona eren Aytemiz Alanyaspor maçında skora katkı yapamadı. Toplamda 2 gol ve 7 asistlik performans sergileyen ikili, atılan 10 golün 9'una da etki etmeyi başardı. Yusuf Yazıcı 2-1 kazanılan, Bursaspor maçında 1 gol ve 1 asist, 1-0'lık Kasımpaşa sınavında 1 asist, 4-0'lık Gaziantepspor karşılaşmasında 1 asist, 1-0'lık Karabükspor maçında 1 asist yaptı. Olcay ise 1-0'lık Osmanlıspor maçında galibiyeti getiren golü atarken, 4-0'lık Gaziantepspor maçında 2, 1-1 biten Konyaspor maçında da 1 asist yaptı. 1 de kupada asisti var.

    Yunus Emre SEL
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:42
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