Bitirim ikili
Bordo-mavili takımın ikinci yarıda topladığı 17 puanın 16’sında bu müthiş işbirliği yatıyor. Olcay 1 gol, 3 asist; Yusuf da 1 gol, 4 asistle atılan 10 golün 9’una etki ettiler
KUPADA DA ASİST YAPTI
Ligin ikinci bölümünde 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 2017 yılının namağlup takımı olmayı başaran bordo-mavililerde, Yusuf ve Olcay sadece 0-0 sona eren Aytemiz Alanyaspor maçında skora katkı yapamadı. Toplamda 2 gol ve 7 asistlik performans sergileyen ikili, atılan 10 golün 9'una da etki etmeyi başardı. Yusuf Yazıcı 2-1 kazanılan, Bursaspor maçında 1 gol ve 1 asist, 1-0'lık Kasımpaşa sınavında 1 asist, 4-0'lık Gaziantepspor karşılaşmasında 1 asist, 1-0'lık Karabükspor maçında 1 asist yaptı. Olcay ise 1-0'lık Osmanlıspor maçında galibiyeti getiren golü atarken, 4-0'lık Gaziantepspor maçında 2, 1-1 biten Konyaspor maçında da 1 asist yaptı. 1 de kupada asisti var.
Yunus Emre SEL
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:42
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Bitirim ikili haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.