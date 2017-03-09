Akhisar'da 9 Trabzonlu

Fırtına'nın rakibi Akhisar'da 8 eski Trabzonsporlu futbolcu top koşturuyor, teknik direktörlük koltuğunda da eski hocası Tolunay Kafkas görev yapıyor. Fatih Öztürk, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Alper Uludağ, Olcan Adın, Özer Hurmacı ve Soner Aydoğdu olmak üzere daha önce Trabzonspor'da forma giymiş 8 futbolcu Akhisar kadrosunda yer alıyor.