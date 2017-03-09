 Akhisar'da 9 Trabzonlu – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Akhisar'da 9 Trabzonlu

    Akhisar'da 9 Trabzonlu
    Fırtına'nın rakibi Akhisar'da 8 eski Trabzonsporlu futbolcu top koşturuyor, teknik direktörlük koltuğunda da eski hocası Tolunay Kafkas görev yapıyor. Fatih Öztürk, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Alper Uludağ, Olcan Adın, Özer Hurmacı ve Soner Aydoğdu olmak üzere daha önce Trabzonspor'da forma giymiş 8 futbolcu Akhisar kadrosunda yer alıyor.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:44
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