Taraftara davet
Yönetim, 18 Mart Cumartesi günü 19.00'da MP Arena'da G.Saray ile oynanacak derbi için taraftarı stada davet etti.
Resmi siteden, "Yeni yuvamızdaki 'ilk' gerçek derbinin tarihi 18 Mart. Bütün taraftarlarımızı aynı coşku ve heyecanla tribünlerimizi tamamen doldurmaya, yanımızda olmaya davet ediyoruz" denildi.
DERBİ BİLETİ 40 TL
Fırtına, Akhisar maçı sonrası G.Saray'ı MP Arena'da ağırlayacak. Bu derbinin biletleri dün satışa çıktı. Fiyatlar: "Kale Arkaları (Güney- Kuzey/ Alt-Üst) 40 TL, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 80 TL, Batı alt kenar 100 TL, Batı alt silver 200 TL, Batı alt gold 250 TL, Batı alt platinum 300 TL." Daha önce durdurulan kombine satışları yeniden başladı.
DERBİ BİLETİ 40 TL
Fırtına, Akhisar maçı sonrası G.Saray'ı MP Arena'da ağırlayacak. Bu derbinin biletleri dün satışa çıktı. Fiyatlar: "Kale Arkaları (Güney- Kuzey/ Alt-Üst) 40 TL, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 80 TL, Batı alt kenar 100 TL, Batı alt silver 200 TL, Batı alt gold 250 TL, Batı alt platinum 300 TL." Daha önce durdurulan kombine satışları yeniden başladı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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