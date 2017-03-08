Taraftara davet

Yönetim, 18 Mart Cumartesi günü 19.00'da MP Arena'da G.Saray ile oynanacak derbi için taraftarı stada davet etti.

Resmi siteden, "Yeni yuvamızdaki 'ilk' gerçek derbinin tarihi 18 Mart. Bütün taraftarlarımızı aynı coşku ve heyecanla tribünlerimizi tamamen doldurmaya, yanımızda olmaya davet ediyoruz" denildi.



DERBİ BİLETİ 40 TL

Fırtına, Akhisar maçı sonrası G.Saray'ı MP Arena'da ağırlayacak. Bu derbinin biletleri dün satışa çıktı. Fiyatlar: "Kale Arkaları (Güney- Kuzey/ Alt-Üst) 40 TL, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 80 TL, Batı alt kenar 100 TL, Batı alt silver 200 TL, Batı alt gold 250 TL, Batı alt platinum 300 TL." Daha önce durdurulan kombine satışları yeniden başladı.