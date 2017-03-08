Takımın ahengini bozmayız

Yönetim, basında çıkan transfer haberlerinden yakındı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Sadece önümüzdeki maçı düşünüyoruz. Bunları konuşup takımın ahengini bozmayacağız" diye konuştu. Çubukçu, Burak Yılmaz ile ilgili de "Sevdiğimiz bir oyuncu" demekle yetindi.