 Takımın ahengini bozmayız – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Takımın ahengini bozmayız

    Takımın ahengini bozmayız
    Yönetim, basında çıkan transfer haberlerinden yakındı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Sadece önümüzdeki maçı düşünüyoruz. Bunları konuşup takımın ahengini bozmayacağız" diye konuştu. Çubukçu, Burak Yılmaz ile ilgili de "Sevdiğimiz bir oyuncu" demekle yetindi.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:36
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