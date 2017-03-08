Takımın ahengini bozmayız
Yönetim, basında çıkan transfer haberlerinden yakındı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Sadece önümüzdeki maçı düşünüyoruz. Bunları konuşup takımın ahengini bozmayacağız" diye konuştu. Çubukçu, Burak Yılmaz ile ilgili de "Sevdiğimiz bir oyuncu" demekle yetindi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Takımın ahengini bozmayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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