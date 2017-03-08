Sarı kart tehlikesi

6 oyuncu Akhisar maçında kart görürse G.Saray derbisinde yok.

Akhisar ile pazartesi karşılaşacak Trabzonspor'da 2 sakat var ve 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Onur, Uğur, Mustafa, Aytaç, Yusuf Yazıcı, Rodallega ve N'Doye sarı kart ceza sınırında. Bu oyunculardan biri kart görürse G.Saray derbisinde oynayamayacak. Ersun Yanal, Akhisar'ın ardından G.Saray, Ç. Rize, Beşiktaş ve Antalya ile karşılaşacaklarını hatırlatarak kendilerini zorlu bir dönemin beklediğini söyledi.