Sarı kart tehlikesi
6 oyuncu Akhisar maçında kart görürse G.Saray derbisinde yok.
Akhisar ile pazartesi karşılaşacak Trabzonspor'da 2 sakat var ve 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Onur, Uğur, Mustafa, Aytaç, Yusuf Yazıcı, Rodallega ve N'Doye sarı kart ceza sınırında. Bu oyunculardan biri kart görürse G.Saray derbisinde oynayamayacak. Ersun Yanal, Akhisar'ın ardından G.Saray, Ç. Rize, Beşiktaş ve Antalya ile karşılaşacaklarını hatırlatarak kendilerini zorlu bir dönemin beklediğini söyledi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Sarı kart tehlikesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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