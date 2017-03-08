Olcay oynayabilir

Kardemir Karabükspor maçında ayağına darbe alan Olcay Şahan'ın durumunun hızla iyiye gittiği açıklandı. 29 yaşındaki orta sahanın hafta boyunca yapılacak antrenmanlarda kendisini deneyeceği ve bir sorun olmaması durumunda pazartesi günkü Akhisar Belediyespor karşılaşmasında forma giyebileceği kaydedildi.