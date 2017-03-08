Olcay oynayabilir
Kardemir Karabükspor maçında ayağına darbe alan Olcay Şahan'ın durumunun hızla iyiye gittiği açıklandı. 29 yaşındaki orta sahanın hafta boyunca yapılacak antrenmanlarda kendisini deneyeceği ve bir sorun olmaması durumunda pazartesi günkü Akhisar Belediyespor karşılaşmasında forma giyebileceği kaydedildi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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