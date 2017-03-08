 Olcay oynayabilir – Fotomaç – 08 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Olcay oynayabilir

    Olcay oynayabilir
    Kardemir Karabükspor maçında ayağına darbe alan Olcay Şahan'ın durumunun hızla iyiye gittiği açıklandı. 29 yaşındaki orta sahanın hafta boyunca yapılacak antrenmanlarda kendisini deneyeceği ve bir sorun olmaması durumunda pazartesi günkü Akhisar Belediyespor karşılaşmasında forma giyebileceği kaydedildi.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olcay oynayabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.