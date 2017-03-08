 Esteban’a zam – Fotomaç – 08 Mart 2017
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HEPSİ
    08 Mart 2017, Çarşamba
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    ’a zam

    Esteban’a zam
    Sözleşmesini uzatmak için görüşme yapılan kaleci Esteban, imzaya hazır... Trabzon'da çok mutlu olduğunu tekrar dile getiren Kosta Rikalı file bekçisi mevcut aldığı rakamın biraz üstünde kalmaya hazır olduğunu ifade etti. Yılda 550 bin euro alan tecrübeli eldivene yeni anlaşmaya göre yılda 650 bin euro ödenecek.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:35
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