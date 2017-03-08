Esteban’a zam
Sözleşmesini uzatmak için görüşme yapılan kaleci Esteban, imzaya hazır... Trabzon'da çok mutlu olduğunu tekrar dile getiren Kosta Rikalı file bekçisi mevcut aldığı rakamın biraz üstünde kalmaya hazır olduğunu ifade etti. Yılda 550 bin euro alan tecrübeli eldivene yeni anlaşmaya göre yılda 650 bin euro ödenecek.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Esteban’a zam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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