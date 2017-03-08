Durica yürüyüşlere başladı
Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı, futbolcuların da moralli oldukları gözlendi. Antrenmanda tedavisi devam eden ve salonda çalışan Olcay Şahan yer almadı.
DURİCA YÜRÜYÜŞLERE BAŞLADI
Bordo mavililerin Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlanan ve tedavisi devam eden savunma oyuncusu Jan Durica da takımdan ayrı olarak sahada yürüyüşlere başladı. Antrenman öncesi teknik direktör Yanal 36 yaşındaki futbolcuyla saha kenarında bir süre sohbet etti. Sakatlığının ardından sahadaki ilk antrenmanına çıkan Durica'yı takım arkadaşları da yürüyüş yaptığı sırada alkışlayarak moral verdi.
Trabzonspor, bu akşam saat 18.00'de yapacağı çalışmalarla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.
DURİCA YÜRÜYÜŞLERE BAŞLADI
Bordo mavililerin Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlanan ve tedavisi devam eden savunma oyuncusu Jan Durica da takımdan ayrı olarak sahada yürüyüşlere başladı. Antrenman öncesi teknik direktör Yanal 36 yaşındaki futbolcuyla saha kenarında bir süre sohbet etti. Sakatlığının ardından sahadaki ilk antrenmanına çıkan Durica'yı takım arkadaşları da yürüyüş yaptığı sırada alkışlayarak moral verdi.
Trabzonspor, bu akşam saat 18.00'de yapacağı çalışmalarla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Eren aslına döndü
Toplam 9
Yorum
sebepsiz sonuç takımda ortasaha yok tolga ve selçuk yerine iki klas adam olsa ve kanatlar orta açsa eren yıkar geçer carole ve yasin top kaldıramıyor!
- UEFA’dan şok atama!
Toplam 16
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Atillas-BJK Hakemi de yeneriz
- G.Saray Lens’in peşinde!
Toplam 37
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Mert Uzun Hiç Güleceğim Yoktu ahahahahah
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