 Defansta bile görev yaparım – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Defansta bile görev yaparım

    Defansta bile görev yaparım

    , "Yedek kalmak beni hırslandırdı. Sıramı bekliyorum. İlla ki forvet oynamama da gerek yok. Her yerde oynarım" dedi.

    'un Senegalli forveti N'Doye zaman zaman forvet dışında farklı mevkilerde oynamasıyla ilgili olarak, "Mevki önemli değil. Takıma katkı sağlamak yeterli" dedi. Rodallega'nın takıma adapte olmasından sonra yedek kulübesine mahkum kalan tecrübeli oyuncu, bunu asla sorun etmeyeceğini belirterek, "Yedek kalmak bir oyuncu için kötü olsa da bu bazen daha fazla hırsa neden olabiliyor. Şu an bana şans verildiğinde elimden geleni yapmaya hazır şekilde bekleyeceğim. Bunun için illa forvet oynamama da gerek yok" diye konuştu.



    Yunus Emre SEL
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:33
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