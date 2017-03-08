Defansta bile görev yaparım
N'Doye, "Yedek kalmak beni hırslandırdı. Sıramı bekliyorum. İlla ki forvet oynamama da gerek yok. Her yerde oynarım" dedi.
Trabzonspor'un Senegalli forveti N'Doye zaman zaman forvet dışında farklı mevkilerde oynamasıyla ilgili olarak, "Mevki önemli değil. Takıma katkı sağlamak yeterli" dedi. Rodallega'nın takıma adapte olmasından sonra yedek kulübesine mahkum kalan tecrübeli oyuncu, bunu asla sorun etmeyeceğini belirterek, "Yedek kalmak bir oyuncu için kötü olsa da bu bazen daha fazla hırsa neden olabiliyor. Şu an bana şans verildiğinde elimden geleni yapmaya hazır şekilde bekleyeceğim. Bunun için illa forvet oynamama da gerek yok" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
Yunus Emre SEL
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Defansta bile görev yaparım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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