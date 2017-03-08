2020'ye kadar Trabzonspor'da
Trabzonspor Kulübü, 2017-18 sezonu sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile yarın yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı.
Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, bir süredir Okay Yokuşlu ile devam eden görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı, yarın başkan Muharrem Usta'nın da katılımıyla saat 13.30'da Medical Park Arena Stadı'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi. 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 3 yıl daha uzatılacağı kaydedildi.
Bu sezon bordo mavili forma ile 29 maçta görev yapan Okay Yokuşlu 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon bordo mavili forma ile 29 maçta görev yapan Okay Yokuşlu 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Brezilya’dan 7 oyuncu beğenildi
Toplam 22
Yorum
HCK / BJK KESİNLİKLE ALINMALI : MAİA , STOPER / KIVRAK, VURUŞLAR TEKNİK, OYUN ZEKASI GÜZEL.ÖZETLE 7 KİŞİDEN SADECE 2 KİŞİ - MAYCON VE MAİA ALINABILIR.
- 2017’nin kralı
Toplam 10
Yorum
NE GÜZEL NEGÜZEL KARA KARA DÜŞÜNÜYORDUN TAKIM NE OLACAK DİYE HAKEMLE ALINAN SON MAÇ CUMA KAYSERİ BERABERLİK YADA YENİLGİ KORKUSU KAFAN DAGILMIŞ
- Beşiktaş'ta Caner Erkin sürprizi
Toplam 6
Yorum
Bence Sol kanata Cekebillir Hoca
2020'ye kadar Trabzonspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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