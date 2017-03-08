2017’nin kralı
2017’de yenilmeyen tek takım olan Trabzonspor, 8 sıra birden yükselerek Avrupa kupaları için iddialı bir hale geldi. Fırtına, tüm istatistikleri alt üst etti.
Süper Lig'de 23. haftayı Karabükspor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, 2017 yılındaki performansıyla dikkat çekti. Ligin ilk bölümünde sıkıntılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, 2017 yılında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 9 resmi karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. 2017'nin ligde kaybetmeyen tek takımı olan Trabzonspor, Süper Lig'de 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Trabzonspor, ligin bölümündeki başarısıyla ilk yarıdaki kötü günleri de geride bıraktı. Bordo-mavililer, ligin ilk devresinde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan toplayarak maç başına 1.12 gibi düşük bir ortalamada kaldı. Karadeniz ekibi, ligin ikinci bölümünde ise 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken 17 puan elde ederek, maç başına 2.42 gibi yüksek bir ortalamaya ulaştı.
KALESİNDE GEÇİT VERMEDİ
Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde rakiplerine kolay geçit vermedi. Karadeniz ekibi, ligde geride kalan 23 maçın 11'inde rakip forvetlerin fileleri havalandırmasına engel oldu. Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda oynan 8 maçta kalesinde 637 dakika gol görmedi. Bordo-mavililer, 17. haftada 2-1 kazandığı Bursaspor maçının 40. dakikasının ardında ligde Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0 yendiği, Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçlarla kupada 0-0 biten Gümüşhanespor ve Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği 6 karşılaşmada gol yemedi. Ligde 1-1 biten Konya maçının 47. dakikasında kalesinde gol gören bordo-mavililer, 637 dakika kalesini korudu.
8 BASAMAK ÇIKTI
Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde gösterdiği performansla 7 haftada 8 basamak yükseldi. Ligin ilk 16 haftalık bölümünü 18 puanla 13. sırada kapatan bordo-mavililer, ikinci bölümdeki performansıyla 17 puan elde ederek çıkışa geçti. Karadeniz ekibi, 23. hafta sonunda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle 35 puan topladı ve 5. sırada kendine yer bularak, Avrupa iddiasını sürdürdü.
MP ARENA'DA KAYBETMEDİ
Fırtına, yeni stadı Medical Park Arena'da iyi bir hava yakalarken, mağlup olmadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken kalesinde yeni stadında gol görmedi. Gaziantepspor'u 4-0, Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Daha önce Avni Aker Stadı'nda 9 bin seyirci ortalamasıyla oynayan Karadeniz ekibi, bu 3 karşılaşmada ise 22 bin taraftar ortalaması yakaladı.
YENİLER COŞTURDU
Ara dönemde alınan Olcay, Mas, Pereira, Medjani ve Rodallega, takımın ikinci yarıdaki çıkışına katkı sağladı. Arjantinli sol bek Mas, 1-0 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı. Beşiktaş'tan transfer edilen Olcay, oynadığı futbolla taraftarların beğenisini kazanırken, 20. haftada Osmanlı maçında galibiyeti getiren tek golü kaydetmişti, ayrıca 4 de asist yaptı. Akhisar'dan kadroya katılan Kolombiyalı golcü Rodallega da Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede takımının beraberlik golüne imza atan isim oldu.
23 HAFTADA 22 GOL
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 23 haftasında kalesinde 22 gol (maç başına 0.95) gördü. Ligin ilk bölümünde 16 maçta 20 gol (maç başına 1.25) yiyen Karadeniz ekibi, ikinci bölümde ise 7 maçta 2 gol ile (maç başına 0.28) iyi bir istatistik yakaladı.
ÖZEL HABER / CEYDA DÖNMEZ
KALESİNDE GEÇİT VERMEDİ
Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde rakiplerine kolay geçit vermedi. Karadeniz ekibi, ligde geride kalan 23 maçın 11'inde rakip forvetlerin fileleri havalandırmasına engel oldu. Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda oynan 8 maçta kalesinde 637 dakika gol görmedi. Bordo-mavililer, 17. haftada 2-1 kazandığı Bursaspor maçının 40. dakikasının ardında ligde Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0 yendiği, Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçlarla kupada 0-0 biten Gümüşhanespor ve Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği 6 karşılaşmada gol yemedi. Ligde 1-1 biten Konya maçının 47. dakikasında kalesinde gol gören bordo-mavililer, 637 dakika kalesini korudu.
8 BASAMAK ÇIKTI
Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde gösterdiği performansla 7 haftada 8 basamak yükseldi. Ligin ilk 16 haftalık bölümünü 18 puanla 13. sırada kapatan bordo-mavililer, ikinci bölümdeki performansıyla 17 puan elde ederek çıkışa geçti. Karadeniz ekibi, 23. hafta sonunda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle 35 puan topladı ve 5. sırada kendine yer bularak, Avrupa iddiasını sürdürdü.
MP ARENA'DA KAYBETMEDİ
Fırtına, yeni stadı Medical Park Arena'da iyi bir hava yakalarken, mağlup olmadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken kalesinde yeni stadında gol görmedi. Gaziantepspor'u 4-0, Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Daha önce Avni Aker Stadı'nda 9 bin seyirci ortalamasıyla oynayan Karadeniz ekibi, bu 3 karşılaşmada ise 22 bin taraftar ortalaması yakaladı.
YENİLER COŞTURDU
Ara dönemde alınan Olcay, Mas, Pereira, Medjani ve Rodallega, takımın ikinci yarıdaki çıkışına katkı sağladı. Arjantinli sol bek Mas, 1-0 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı. Beşiktaş'tan transfer edilen Olcay, oynadığı futbolla taraftarların beğenisini kazanırken, 20. haftada Osmanlı maçında galibiyeti getiren tek golü kaydetmişti, ayrıca 4 de asist yaptı. Akhisar'dan kadroya katılan Kolombiyalı golcü Rodallega da Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede takımının beraberlik golüne imza atan isim oldu.
23 HAFTADA 22 GOL
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 23 haftasında kalesinde 22 gol (maç başına 0.95) gördü. Ligin ilk bölümünde 16 maçta 20 gol (maç başına 1.25) yiyen Karadeniz ekibi, ikinci bölümde ise 7 maçta 2 gol ile (maç başına 0.28) iyi bir istatistik yakaladı.
ÖZEL HABER / CEYDA DÖNMEZ
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
2017’nin kralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.