 Yuvaya marş – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Yuvaya marş

    Yuvaya marş

    , gözünü eski futbolcularına dikmiş durumda. Yönetim ile yaptığı toplantıda ‘En az 4 transfer yapma’ kararı alan Başkan Usta’nın öncelikle ve ’ın işini bitirmek istediği belirtildi. Yanal, ikisini de çok istiyor.

    yönetimi gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalara erkenden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda hareket edecek Başkan Muharrem Usta'nın yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı toplantıda, "Gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturma noktasında en az 4 transfer yapmayı düşünüyoruz. Sezon sonuna kadar bu ihtiyacımız artabilir" dediği öğrenildi. Bordo-mavililerin transfer rotası Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'a dönmüş durumda. Yanal'ın eski öğrencilerini yeni sezonda kadrosunda görmeyi çok arzu ettiği, yönetimin bu isteği yerine getirmek için her iki oyuncuyu yakın markaja aldığı kaydedildi.

    USTA'DAN AÇIK DAVET
    Daha önce Başkan Muharrem Usta'nın 31 yaşındaki forvet için her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirmesinin ardından Çin'in Beijing Guoan takımından ayrılmayı kafasına koyan Burak Yılmaz'ın yeniden Trabzonspor ile yollarının kesişeceği bildirildi. Hatta Ersun Yanal'ın Burak ile 3 yıllık anlaşma için el sıkıştığı belirtilirken, 32 yaşındaki orta saha Selçuk İnan'ın da deneyimli teknik adamla yeniden çalışmaktan mutluluk duyacağını dile getirdiği öğrenildi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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