Yuvaya marş
Trabzonspor, gözünü eski futbolcularına dikmiş durumda. Yönetim ile yaptığı toplantıda ‘En az 4 transfer yapma’ kararı alan Başkan Usta’nın öncelikle Burak Yılmaz ve Selçuk İnan’ın işini bitirmek istediği belirtildi. Yanal, ikisini de çok istiyor.
USTA'DAN AÇIK DAVET
Daha önce Başkan Muharrem Usta'nın 31 yaşındaki forvet için her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirmesinin ardından Çin'in Beijing Guoan takımından ayrılmayı kafasına koyan Burak Yılmaz'ın yeniden Trabzonspor ile yollarının kesişeceği bildirildi. Hatta Ersun Yanal'ın Burak ile 3 yıllık anlaşma için el sıkıştığı belirtilirken, 32 yaşındaki orta saha Selçuk İnan'ın da deneyimli teknik adamla yeniden çalışmaktan mutluluk duyacağını dile getirdiği öğrenildi.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:15
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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