Yusuf Erdoğan pes etmeyecek

Geçtiğimiz yıl ve sezonun ilk yarısında takımın vazgeçilmezleri arasında yer almasına rağmen devre arasında yapılan transferlerden sonra yedek kulübesine mahkum kalan Yusuf Erdoğan, üzgün. Formasını tekrar geri almak isteyen Erdoğan'ın, Ersun Yanal'ın gözüne girmek için yoğun çalıştığı belirtiliyor.