 Yusuf Erdoğan pes etmeyecek – Fotomaç – 07 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    pes etmeyecek

    Yusuf Erdoğan pes etmeyecek
    Geçtiğimiz yıl ve sezonun ilk yarısında takımın vazgeçilmezleri arasında yer almasına rağmen devre arasında yapılan transferlerden sonra yedek kulübesine mahkum kalan Yusuf Erdoğan, üzgün. Formasını tekrar geri almak isteyen Erdoğan'ın, Ersun Yanal'ın gözüne girmek için yoğun çalıştığı belirtiliyor.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yusuf Erdoğan pes etmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.