Yokuşlu ile sorun çıkmaz
Asbaşkan Çubukçu, 22 yaşındaki oyuncu ile ilgili konuştu: Kendisi ve menajeri ile görüştük. Kalmak istiyor. Yakında yeni sözleşmeye imza atacaktır.
BU TAKIMDA HUZURLU
Çubukçu, futbolcu ve menajeriyle bir ön görüşme yaptıklarını vurgulayarak, "Kendisi de Trabzonspor'da huzurlu olduğunu söylüyor. Biz de onunla devam etmeyi istiyoruz. Bir sorun çıkacağını sanmıyoruz. Sözleşmesini yakın zamanda uzatırız" diye konuştu. 22 yaşındaki Okay, Fırtına ile 2 senede 65 maça çıktı.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:12
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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