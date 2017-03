Yokuşlu ile sorun çıkmaz

Fırtına, Okay Yokuşlu 'nun gelecek sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatacak. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Okay'ın genç yaşına karşın bordomavili takımda istikrarı yakalayan oyunculardan biri olduğunu belirtti. Okay'ın takım içinde sevilen bir futbolcu olduğunu ifade eden Çubukçu, "Okay, sevdiğimiz, karakterli bir oyuncu. Yusuf Yazıcı ile anlaştık. Okay'ın da takımda uzun yıllar kalmasını ve başarılara katkı yapmaya devam etmesini istiyoruz" dedi.Çubukçu, futbolcu ve menajeriyle bir ön görüşme yaptıklarını vurgulayarak, "Kendisi de Trabzonspor 'da huzurlu olduğunu söylüyor. Biz de onunla devam etmeyi istiyoruz. Bir sorun çıkacağını sanmıyoruz. Sözleşmesini yakın zamanda uzatırız" diye konuştu. 22 yaşındaki Okay, Fırtına ile 2 senede 65 maça çıktı.