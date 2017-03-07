 Yokuşlu ile sorun çıkmaz – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Yokuşlu ile sorun çıkmaz

    Yokuşlu ile sorun çıkmaz

    Asbaşkan Çubukçu, 22 yaşındaki oyuncu ile ilgili konuştu: Kendisi ve menajeri ile görüştük. Kalmak istiyor. Yakında yeni sözleşmeye imza atacaktır.

    Fırtına, 'nun gelecek sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatacak. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Okay'ın genç yaşına karşın bordomavili takımda istikrarı yakalayan oyunculardan biri olduğunu belirtti. Okay'ın takım içinde sevilen bir futbolcu olduğunu ifade eden Çubukçu, "Okay, sevdiğimiz, karakterli bir oyuncu. Yusuf Yazıcı ile anlaştık. Okay'ın da takımda uzun yıllar kalmasını ve başarılara katkı yapmaya devam etmesini istiyoruz" dedi.

    BU TAKIMDA HUZURLU
    Çubukçu, futbolcu ve menajeriyle bir ön görüşme yaptıklarını vurgulayarak, "Kendisi de 'da huzurlu olduğunu söylüyor. Biz de onunla devam etmeyi istiyoruz. Bir sorun çıkacağını sanmıyoruz. Sözleşmesini yakın zamanda uzatırız" diye konuştu. 22 yaşındaki Okay, Fırtına ile 2 senede 65 maça çıktı.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:12
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