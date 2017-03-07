Trabzonspor'un Emmanuel Mas gururu
Tarihinde ilk defa Arjantin Milli Takımı'na oyuncu gönderen Trabzonspor'da, Emmanuel Mas gururu yaşanıyor. Bordo-mavililerin teknik patronu Ersun Yanal da bu başarısı sonrası Mas'tan övgüyle söz etti.
Trabzonspor'dan Arjantin Milli Takımı'na giden ilk oyuncu
Trabzonspor, Arjantinli Gustavo Colman ve Luis Ibanez'in ardından Mas'ı transfer etti. 3 Arjantinli'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bordo-mavili takımı çalıştırdığı dönemlerde Trabzonspor'a geldi. Belçika'nın Germinal Beerschot takımında oynayan Colman'ın transferine onay veren Yanal, bordo-mavili takımın başına geldiği 3. dönemde ise yine Arjantinli oyuncu Luis Ibanez'i Sirbistan'dan, Mas'ı ise Arjantin liginden transfer etti. Emmanuel Mas ise Trabzonspor forması altında Arjantin Milli Takımı'na giden ilk isim oldu. Bordo-mavili futbolcu, Arjantin'in, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçları kapsamında 24 Mart'ta Şili ve 28 Mart'ta Bolivya ile oynayacağı maçların kadrosunda yer alacak.
Yanal'dan Mas'a övgü
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Arjantin Milli Takım kadrosuna çağrılan Mas'ın, daha önce de milli takıma gittiğini belirterek, "Mas, çok önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Kısa sürede Trabzonspor'a uyum sağladı. Uzun yıllar burada oynuyormuş gibi havası var. Tüm oyuncularımız Trabzonspor'da oynamaktan ve olmaktan çok mutlu. Diğer oyuncularımızda milli takımlara gidecektir. Mas'ın Arjantin'de bizi temsil ediyor olması Trabzon için gurur meselesidir" ifadelerini kullandı.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 11:24
- AlpEREN
Toplam 19
Yorum
....... ÇEDAU YU ADAM YERE İNDİRİP GÖLÜ ATIYOR, TERMİNATÖR ZATEN BU FIRSATI BEKLİYORDU VE GOLLE DEĞERLENDİRİYOR. GS YA FUTBOL OYNATMIYORLAR.
- Lens’te Fener önde
Toplam 7
Yorum
FB GNÇ LAAAA ERMAN TOROĞLU SEN KENDİN ÇOK DÜRÜST ADAMMISIN LAAA SENİNDE ZAMANINDA NELER YAPTIĞINI UNUTMADIK SENİN GİBİLERİ TV YE ÇIKARTANLAR ....
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 65
Yorum
Ceyhan Van porsuka iki kez kırmızı göstermesi gerekirken Şenol Güneşe hakaret et ondan sonra o ne yapacak sus diyor yumruk mu atıyor hayır bütün ta
Trabzonspor'un Emmanuel Mas gururu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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