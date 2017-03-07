 Trabzon kazanacak – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Trabzon kazanacak

    Trabzon kazanacak

    : Genç oyuncularımıza ve takımımıza güveniyorum. Üst seviyede bir rekabet yaşanıyor. Bu ortamda kârlı çıkan olacaktır.

    Süper Lig'de kötü başlayan, ama ikinci yarıda toparlanarak iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal futbolcularına güvendiğini, takımdaki genç oyuncuların da önünün açık olduğunu söyledi. Tüm futbolculara ihtiyaçları olduğunu anlatan Yanal, şunları söyledi: "Yusuf Yazıcı olsun, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Erdoğan olsun hepsi bu takımın yetiştirdiği isimler. Genç futbolcularımıza inanıyorum ve önlerinin açık olduğunu düşünüyorum. Bugün Yusuf Yazıcı oynuyor, yarın diğer futbolcuların da zamanı gelecek. Herkes forma giyecek.''

    Takımda rekabetin üst seviyede olduğuna işaret eden Yanal, "Genç oyuncularımıza ve takımıza güveniyorum. Takımda üst seviyede bir rekabet var. Önemli olan Trabzonspor'un başarısı. Rekabetin içinde kazanan olacak. Şu anda da kazanıyoruz. Bu şekilde yolumuza devam ederek sezonu iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz'' diye konuştu

    ARIKAN'A ZİYARET
    , Trabzon Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ı ziyaret etti. Emniyet müdürü Arıkan'a görevinde başarı dileyen Ersun Yanal, kendisine forma hediye etti.

    YANAL REKORU İSTİYOR
    Lig ve kupada 10 maçtır yenilmeyen Ersun Yanal, Fırtına'nın başına geldiği ilk dönemdeki 11 maçlık yenilmezlik serisine göz dikti. Akhisar'da alınacak puan ya da puanlar, seriyi 11'e çıkartacak. Yanal, 2007- 2008'in son bölümü ile 2008-09'un ilk bölümlerinde lig ve kupada üst üste 11 maçı kaybetmemişti.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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