Trabzon kazanacak
Ersun Yanal: Genç oyuncularımıza ve takımımıza güveniyorum. Üst seviyede bir rekabet yaşanıyor. Bu ortamda kârlı çıkan Trabzonspor olacaktır.
Takımda rekabetin üst seviyede olduğuna işaret eden Yanal, "Genç oyuncularımıza ve takımıza güveniyorum. Takımda üst seviyede bir rekabet var. Önemli olan Trabzonspor'un başarısı. Rekabetin içinde kazanan Trabzonspor olacak. Şu anda da kazanıyoruz. Bu şekilde yolumuza devam ederek sezonu iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz'' diye konuştu
ARIKAN'A ZİYARET
Ersun Yanal, Trabzon Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ı ziyaret etti. Emniyet müdürü Arıkan'a görevinde başarı dileyen Ersun Yanal, kendisine forma hediye etti.
YANAL REKORU İSTİYOR
Lig ve kupada 10 maçtır yenilmeyen Ersun Yanal, Fırtına'nın başına geldiği ilk dönemdeki 11 maçlık yenilmezlik serisine göz dikti. Akhisar'da alınacak puan ya da puanlar, seriyi 11'e çıkartacak. Yanal, 2007- 2008'in son bölümü ile 2008-09'un ilk bölümlerinde lig ve kupada üst üste 11 maçı kaybetmemişti.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:22
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
Trabzon kazanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.