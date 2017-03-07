 Müjde! Durica geri dönüyor – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Müjde! geri dönüyor

    Müjde! Durica geri dönüyor
    Alanya maçında sol dizinden sakatlanan Durica, daha güçlü şekilde geri dönmeyi hedefliyor. Sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma meydana gelen Slovak stoper, yerine görev yapan arkadaşlarının kendisini aratmadığını belirtti. Bugün yürüyüşlere başlaması beklenen Durica, haftaya takımla çalışacak.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
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