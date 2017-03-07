Müjde! Durica geri dönüyor

Alanya maçında sol dizinden sakatlanan Durica, daha güçlü şekilde geri dönmeyi hedefliyor. Sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma meydana gelen Slovak stoper, yerine görev yapan arkadaşlarının kendisini aratmadığını belirtti. Bugün yürüyüşlere başlaması beklenen Durica, haftaya takımla çalışacak.