 İzin bitti, idman vakti – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    İzin bitti, idman vakti

    İzin bitti, idman vakti
    Karabükspor maçının ardından 3 gün izin yapan 'da hazırlıklar bugün başlıyor. 24'üncü haftada deplasmanda Akhisar ile karşılaşacak Fırtına, 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına başlayacak.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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