 İkinci yarı istatistikler patladı – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    İkinci yarı istatistikler patladı

    İkinci yarı istatistikler patladı

    Sezona kötü bir giriş yapan , ligin ikinci yarısında şahlandı.

    Fırtına'nın çok sayıda performans değeri ilk yarıya göre kendisini katladı. Takımın maç başına puan ortalaması 2.17 kat artarken, maç başına attığı gol sayısı ise % (yüzde) 89.3 oranında artış gösterdi. Ersun Yanal'ın en büyük fark oluşturduğu nokta ise defans. Mas ve Pereira takviyeleri sonrası rakiplere verilen maç başına gol pozisyonu sayısı % 75.1 düşerken, maç başına yediği gol 1.12'den 0.28'e geriledi ve 4 kat düştü. Bordo-mavililerin orta başarı yüzdesi % 19'dan % 26'ya, girdiği gol pozisyonlarının gol olma yüzdesi ise % 14'ten % 23'e çıktı. Verdiği pozisyonlarının gol olma yüzdesi % 21'den %7'ye düştü.

    8 PUAN FARK ATTI
    Ligin ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan , geçen sezon gösterdiği performansı da geride bıraktı. Bordo-mavililer, 23. hafta itibariyle 2015-2016 sezonuna 8 puanlık bir fark attı. Geçen yıl 27 puanla 14. sırada yer alan Karadeniz ekibi, bu dönem ise el elde ettiği 35 puanla geçen yıla göre daha iyi bir durumda.

    DIŞ SAHADA DA FIRTINA GİBİ
    Bordo-mavili takım, 2015-16'da 23 haftada dış sahada oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı, 10 puan topladı. Karadeniz ekibi bu sezon ise dış sahada 12 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Attığı 8 gole karşılık 13 gol yedi ve 17 puanla dış saha 6. sırada yer aldı.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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