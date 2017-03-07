İkinci yarı istatistikler patladı
Sezona kötü bir giriş yapan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında şahlandı.
8 PUAN FARK ATTI
Ligin ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor, geçen sezon gösterdiği performansı da geride bıraktı. Bordo-mavililer, 23. hafta itibariyle 2015-2016 sezonuna 8 puanlık bir fark attı. Geçen yıl 27 puanla 14. sırada yer alan Karadeniz ekibi, bu dönem ise el elde ettiği 35 puanla geçen yıla göre daha iyi bir durumda.
DIŞ SAHADA DA FIRTINA GİBİ
Bordo-mavili takım, 2015-16'da 23 haftada dış sahada oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı, 10 puan topladı. Karadeniz ekibi bu sezon ise dış sahada 12 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Attığı 8 gole karşılık 13 gol yedi ve 17 puanla dış saha 6. sırada yer aldı.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:16
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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