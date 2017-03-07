G.Saray maçının bilet fiyatları açıklandı

Trabzonspor’un Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı.

18 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:



"Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst 40 lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 80 lira, Batı Alt Kenar 100 lira, Batı Alt Silver 200 lira, Batı Alt Gold: 250 lira, Batı Alt Platinum 300 TL"



Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada biletlerin gün içerisinde satışa sunulacağı belirtildi, taraftarlarına da destek olmaları çağrısında bulunuldu.