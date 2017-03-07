G.Saray maçının bilet fiyatları açıklandı
Trabzonspor’un Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı.
"Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst 40 lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 80 lira, Batı Alt Kenar 100 lira, Batı Alt Silver 200 lira, Batı Alt Gold: 250 lira, Batı Alt Platinum 300 TL"
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada biletlerin gün içerisinde satışa sunulacağı belirtildi, taraftarlarına da destek olmaları çağrısında bulunuldu.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 11:51
- Sabaha kadar uyumadım
Toplam 32
Yorum
tufan ayvalık bjk yi hakemler kucağın da taşıyor tüpçünün talimatı var parsayı da kurtaracak ya çadır tiyatrosu bir kulüp TTF başkanına borçlu yuh olsun
- Sabaha kadar uyumadım
Toplam 32
Yorum
çınazlı Böyle bi oyuncu bence türkiyede yokdur çok efendi ahlaklı biri. mehmet topal gibi bi oyuncumuz oludundan şeref duyuyrum
- Sabaha kadar uyumadım
Toplam 32
Yorum
tufan ayvalık rahat uyu emsaller kayırmalar 20 kat daha fazla yorumcuları ipleme onlar önden başka arkadan başka öter hele kabzımalı hiç takma
G.Saray maçının bilet fiyatları açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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