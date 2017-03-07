 G.Saray maçının bilet fiyatları açıklandı – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    G.Saray maçının bilet fiyatları açıklandı

    G.Saray maçının bilet fiyatları açıklandı

    Trabzonspor’un Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı.

    18 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

    "Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst 40 lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 80 lira, Batı Alt Kenar 100 lira, Batı Alt Silver 200 lira, Batı Alt Gold: 250 lira, Batı Alt Platinum 300 TL"

    Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada biletlerin gün içerisinde satışa sunulacağı belirtildi, taraftarlarına da destek olmaları çağrısında bulunuldu.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:51
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