 ‘Deli’ stoper – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    ‘Deli’ stoper

    ‘Deli’ stoper

    Teknik direktör , futbolculara 3 gün izin verdikten sonra kendisi de yurt dışına çıkmıştı.

    Deneyimli hocanın önümüzdeki sezon için kadroya katmayı düşündüğü bazı oyuncuları izleyeceği belirtilmişti. Fotomaç, Yanal'ın beğendiği stoperi açıklıyor... Çek Ligi'nin lideri 'ın, ikinci sıradaki Plzen'i 1-0 yendiği maçı takip eden başarılı çalıştırıcının, Slavia'nın 1.92'lik Fildişili stoperi 'yi beğendiği ortaya çıktı. Deli'nin hem 25 yaşında olması hem de kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması Yanal'ın iştahını kabarttı. Sol ayağını etkili kullanan dev savunmacı, stoper ve ön libero olarak görev yapabiliyor. 2 yıl formasını giydiği Slavia Prag ile 1 gol atan ve 3 asist yapan Deli ile ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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