 Çubukçu görevde – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Çubukçu görevde

    Çubukçu görevde
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Başkan ile koordineli olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden çıkmıyor. Teknik heyet ve futbolcuların sorunlarıyla bire bir ilgilenen Çubukçu'nun özellikle yaklaşan ödemelerin planlanması konusunda yoğun şekilde çalıştığı öğrenildi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
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