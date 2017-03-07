Çok iyi hissediyorum
29 Yaşındaki yıldız oyuncu, taraftarın gönlüne su serpti. Karabük sınavında sakatlanan Olcay, “Akhisar maçına uzun bir süre var. İyileşip oynamak istiyorum” dedi.
YANAL MUTLU OLDU
Tecrübeli oyuncu, kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Maça uzun bir süre var ve o zamana kadar daha iyi olacağımı düşünüyorum" dedi. 29 yaşındaki yıldızın bu azmi teknik direktör Ersun Yanal'ı da mutlu ederken yine de sakatlığının tamamen geçmemesi durumunda riske edilmeyeceği belirtildi. Olcay'ın Akhisar maçında oynayıp oynamayacağı belli değil.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:56
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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