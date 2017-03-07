 Çok iyi hissediyorum – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Çok iyi hissediyorum

    Çok iyi hissediyorum

    29 Yaşındaki yıldız oyuncu, taraftarın gönlüne su serpti. Karabük sınavında sakatlanan Olcay, “Akhisar maçına uzun bir süre var. İyileşip oynamak istiyorum” dedi.

    'un Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçta sol ayak bileği burkulan 'ın tedavisi devam ediyor. İzin gününde İstanbul'a giden ve burada kontrollerini sürdüren tecrübeli oyuncunun ayağındaki şişliğin indiği ve MR çekilmesine gerek kalmadığı belirtildi. Akhisar Bld. ile yapılacak maça kadar tamamen iyileşmesi beklenen Olcay Şahan'ın da oynamaya oldukça istekli olduğu ifade edildi.

    YANAL MUTLU OLDU
    Tecrübeli oyuncu, kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Maça uzun bir süre var ve o zamana kadar daha iyi olacağımı düşünüyorum" dedi. 29 yaşındaki yıldızın bu azmi teknik direktör Ersun Yanal'ı da mutlu ederken yine de sakatlığının tamamen geçmemesi durumunda riske edilmeyeceği belirtildi. Olcay'ın Akhisar maçında oynayıp oynamayacağı belli değil.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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