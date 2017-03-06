Yusuf ‘Yaz’dı Mehmet okudu
Mehmet Ekici’nin kadro dışı kalmasıyla şans bulan Yusuf Yazıcı yıldız ağabeyini solladı. 19 karşılaşmada 3 gol, 1 asist ile oynayan Ekici’den formayı alan Yusuf 12 maçta 4 gol, 7 asist ile yıldızını parlattı.
Trabzonspor'da boynuz kulağı geçti... Mehmet Ekici devre arasındaki transfer polemiği sonrası formasını kaybetmişti. Yerine ise 19 yaşındaki genç yetenek Yusuf Yazıcı oynamaya başladı. 19 maçta 3 gol, 1 asist ile oynayan Ekici'nin "Yokluğu aranır mı?" sorusu cevabını genç Yusuf'un sihirli ayaklarında cevap buldu: "Aranmaz" Özellikle yeni transfer Olcay Şahan'la müthiş anlaşan Yusuf forma bulduğu 12 maçta 4 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. Yeni sözleşme imzalarken kulübe yardımcı olan Yusuf'a başkan Muharrem Usta'dan bir de garanti geldi: "Sen aldığın parayı kimseyle kıyaslama. Sezon sonu gerekirse oturur düzenleme yaparız"
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Yusuf ‘Yaz’dı Mehmet okudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.