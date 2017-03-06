 Yusuf ‘Yaz’dı Mehmet okudu – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Yusuf ‘Yaz’dı Mehmet okudu

    Yusuf ‘Yaz’dı Mehmet okudu

    ’nin kadro dışı kalmasıyla şans bulan yıldız ağabeyini solladı. 19 karşılaşmada 3 gol, 1 asist ile oynayan Ekici’den formayı alan Yusuf 12 maçta 4 gol, 7 asist ile yıldızını parlattı.

    'da boynuz kulağı geçti... Mehmet Ekici devre arasındaki transfer polemiği sonrası formasını kaybetmişti. Yerine ise 19 yaşındaki genç yetenek Yusuf Yazıcı oynamaya başladı. 19 maçta 3 gol, 1 asist ile oynayan Ekici'nin "Yokluğu aranır mı?" sorusu cevabını genç Yusuf'un sihirli ayaklarında cevap buldu: "Aranmaz" Özellikle yeni transfer Olcay Şahan'la müthiş anlaşan Yusuf forma bulduğu 12 maçta 4 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. Yeni sözleşme imzalarken kulübe yardımcı olan Yusuf'a başkan Muharrem Usta'dan bir de garanti geldi: "Sen aldığın parayı kimseyle kıyaslama. Sezon sonu gerekirse oturur düzenleme yaparız"
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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