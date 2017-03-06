Yanal'dan forma rekabeti yorumu

Spor Toto Süper Lig'de kötü başlayan sezonun ardından ikinci yarıda toparlanarak iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal futbolcularına güvendiğini, takımdaki genç oyuncuların da önünün açık olduğunu söyledi. Tüm futbolculara ihtiyaçları olduğunu anlatan Yanal, şunları söyledi:

''Yusuf Yazıcı olsun, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Erdoğan olsun hepsi bu takımın yetiştirdiği oyuncular. Genç futbolcularımıza inanıyorum ve önlerinin açık olduğunu düşünüyorum. Bu donanım ve altyapıya sahipler. Abdülkadir Ömür'e de, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan'a da tüm oyuncularımıza ihtiyacımız var. Bugün Yusuf Yazıcı oynuyor, yarın diğer futbolcuların da zamanı gelecek. Herkes forma giyecek.''

'REKABETTE KAZANAN TRABZONSPOR OLACAK'

Takımda rekabetin üst seviyede olduğuna işaret eden Yanal, ''Genç oyuncularımıza ve takımıza güveniyorum. Takımda üst seviyede bir rekabet var. Önemli olan Trabzonspor'un başarısı. Rekabetin içinde kazanan Trabzonspor olacak. Şu anda da kazanıyoruz. Bu şekilde yolumuza devam ederek sezonu iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz'' diye konuştu.

DURİCA YÜRÜYÜŞLERE BAŞLAYACAK

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor maçında sol dizinden sakatlanan savunma oyuncusu Jan Durica, uygulanan tedavi programı kapsamında yürüyüşlere başlayacak. Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 36 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunun, yarından itibaren yürüyüşlere başlayacağı öğrenildi.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Bu arada, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında 1-0 kazandığı Kardemir Karabükspor maçının ardından 3 gün izin yapan Trabzonspor'da hazırlıklar yarın başlıyor. Ligin 24'üncü haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan bordo mavililer, saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği çalışmayla bu maçın hazırlıklarına başlayacak.