 Yanal ava çıktı – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Yanal ava çıktı

    Yanal ava çıktı
    'da teknik direktör , futbolculara 3 gün izin verdikten sonra kendisi de yurt dışına çıktı. Deneyimli çalıştırıcının önümüzdeki sezon için kadroya katmayı düşündüğü bazı oyuncuları izleyeceği öğrenildi. Yanal'ın hedefi öncelikle savunmada. Başarılı çalıştırıcı önümüzdeki sezon için kadroya hızlı ve ayağını iyi kullanabilen bir stoper almayı planlıyor.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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