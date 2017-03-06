Yanal ava çıktı
Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara 3 gün izin verdikten sonra kendisi de yurt dışına çıktı. Deneyimli çalıştırıcının önümüzdeki sezon için kadroya katmayı düşündüğü bazı oyuncuları izleyeceği öğrenildi. Yanal'ın hedefi öncelikle savunmada. Başarılı çalıştırıcı önümüzdeki sezon için kadroya hızlı ve ayağını iyi kullanabilen bir stoper almayı planlıyor.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Yanal ava çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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