Tayfa alışverişte
Trabzonspor'un "Kolombiya tayfası" Hugo Rodallega ile Fabian Castillo bir an olsun ayrılmıyor. İki yıldız izin gününü de beraber geçirdiler. Özellikle giyimlerine meraklı olan kafadarlar alışveriş yaparken görüntülendi. Taraftarlar da iki Kolombiyalı'dan bol bol imza alıp, selfie çektirdiler.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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