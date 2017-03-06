 Tayfa alışverişte – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Tayfa alışverişte

    Tayfa alışverişte
    'un "Kolombiya tayfası" ile bir an olsun ayrılmıyor. İki yıldız izin gününü de beraber geçirdiler. Özellikle giyimlerine meraklı olan kafadarlar alışveriş yaparken görüntülendi. Taraftarlar da iki Kolombiyalı'dan bol bol imza alıp, selfie çektirdiler.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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