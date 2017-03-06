 ‘Seneye yarıştayız’ – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    ‘Seneye yarıştayız’

    ‘Seneye yarıştayız’

    Yönetici , bu sezon aldıkları sonuçların umut verdiğini belirtip iddialı konuştu: “Gelecek sene şampiyonluk yarışının içinde biz de olacağız”

    Sezonun ikinci yarısıyla birlikte müthiş bir çıkışa geçen 'da yüzler gülüyor. Başkan Muharrem Usta ile birlikte kritik dönemde görev alan yönetici Gökhan Saral geleceğe umutla baktıklarını söyledi. Saral "Bu sezon aldığımız sonuçlar umut verdi. 2010-11 sezonundaki şampiyonluk kadromuz geliyor. Bunun adımlarını atıyoruz. Takviye yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Saral, gelecek sezon şampiyonluk yarışı içinde olacaklarını da belirtirken yeni evleri Medical Park Arena'yı da övdü. Saral "Gelecek sezon taraftarımız itici güç olacak. Şu an 22 bin ortalama ile oynuyoruz. Önümüzdeki yıl 41 bin 461 kişilik stadımızda boş koltuk kalmayacak. O güzel günleri hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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