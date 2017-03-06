Şahin: Pis kesti
Karabük kalecisi Ahmet Şahin, Okay Yokuşlu'nun attığı golde hatası olmadığını söyledi. 38 yaşındaki eldiven "Yusuf Yazıcı büyük yetenek. Acayip ortalar kesiyor ve şutlar atıyor. Futbolda 'pis kesti' derler. Aynen öyle. Topu ortaladığı yere çıkmam imkansızdı. Bu konuda gerçekten çok başarılı. İyi başladı, umarım güzel bir kariyeri olur" ifadesini kullandı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Şahin: Pis kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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