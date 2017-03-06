Şahin: Pis kesti

Karabük kalecisi Ahmet Şahin, Okay Yokuşlu'nun attığı golde hatası olmadığını söyledi. 38 yaşındaki eldiven "Yusuf Yazıcı büyük yetenek. Acayip ortalar kesiyor ve şutlar atıyor. Futbolda 'pis kesti' derler. Aynen öyle. Topu ortaladığı yere çıkmam imkansızdı. Bu konuda gerçekten çok başarılı. İyi başladı, umarım güzel bir kariyeri olur" ifadesini kullandı.